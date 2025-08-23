Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brannte Wasserkocher in Alten- und Pflegeheim

Bild-Infos

Download

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag um 15:24 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in ein Alten- und Pflegeheim alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einem Zimmer hatte ein Wasserkocher gebrannt. Das Feuer war bereits gelöscht worden. Durch die Einsatzkräfte musste der betroffene Bereich belüftet und entraucht werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst, der Polizei und dem Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell