PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Brannte Wasserkocher in Alten- und Pflegeheim

FW Celle: Brannte Wasserkocher in Alten- und Pflegeheim
  • Bild-Infos
  • Download

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag um 15:24 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einer automatischen Feuermeldung in ein Alten- und Pflegeheim alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Meldung. In einem Zimmer hatte ein Wasserkocher gebrannt. Das Feuer war bereits gelöscht worden. Durch die Einsatzkräfte musste der betroffene Bereich belüftet und entraucht werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache gemeinsam mit dem Rettungsdienst, der Polizei und dem Führungsdienst des Landkreises Celle als organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Celle
Stadtpressewart
Florian Persuhn
E-Mail: info@feuerwehr-celle.de
http://www.feuerwehr-celle.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Celle
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren