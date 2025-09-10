Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Einsatzübung bei den Celler Werkstätten der Lebenshilfe

Celle (ots)

Am Mittwochabend führte die Ortsfeuerwehr Groß Hehlen eine Einsatzübung bei der Lebenshilfe in Groß Hehlen durch. Angenommen wurde ein Schwelbrand im Bereich eines Lagerbereiches in der Fahrradwerkstatt. Mehrere Personen wurden vermisst.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde unverzüglich die Menschenrettung eingeleitet. Hierzu ging u. a. die Drehleiter der Ortsfeuerwehr Groß Hehlen in Stellung, um die Menschenrettung aus dem Obergeschoss zu unterstützen. Aufgrund der Lage wurde die Ortsfeuerwehr Scheuen nachalarmiert.

Durch die Einsatzkräfte wurden die Räumlichkeiten systematisch abgesucht, die vermissten Personen aufgefunden und aus dem Gebäude gerettet. Ein Schwerpunkt der Übung war neben der Menschenrettung im Allgemeinen der Einsatz der Drehleiter, die erst seit wenigen Monaten bei der Ortsfeuerwehr Groß Hehlen stationiert ist.

Ein Dank geht an die Lebenshilfe Celle für die Unterstützung bei der Übung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell