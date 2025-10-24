Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl/Gewinne vom Verkehrsquiz des Rosendahler Herbstzaubers übergeben - Hauptgewinnerin freut sich über neues Fahrrad

Coesfeld (ots)

Vier glückliche Gewinnerinnen fanden sich am Donnerstag (23.10.) im Rathaus der Gemeinde Rosendahl ein. Sie alle hatten im Rahmen des Rosendahler Herbstzaubers im August an einem Verkehrsquiz der Kreispolizeibehörde Coesfeld teilgenommen.

Von 190 Teilnehmenden wussten 75 die richtigen Antworten auf alle Fragen. Zwischen ihnen entschied am Ende das Losglück, wer die von der Kreisverkehrswacht gemeinsam mit der Gemeinde Rosendahl zur Verfügung gestellten Preise erhielt.

Den Hauptgewinn, ein neues Fahrrad, duften Angelika Selhorst als Vertreterin des Landrates, Dorothea Roters als Vertreterin des Bürgermeisters sowie Thomas Eder für die Kreispolizeibehörde an Canan Bröcher überreichen. Patrizia Schmied erhielt einen Fahrradhelm, Tatiana Noyen freute sich über eine Fahrradtasche und Verena Fischedick kann ihr Fahrrad nun mit einem neuen Schloss sichern.

Mit den Gewinnerinnen und ihren Familien freuten sich Jürgen Lobbe von der Kreisverkehrswacht, die Rosendahler Kulturbeauftragte Johanna Driever sowie Verkehrssicherheitsberater Jürgen Sicking von der Polizei.

Die Polizei Coesfeld wünscht allzeit gute und sichere Fahrt!

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell