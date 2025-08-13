Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Beihelfer muss tief in die Tasche greifen/Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Schwarzbach (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag (12. August) einen per Haftbefehl gesuchten Serben festgenommen. Zudem muss sich der Mann wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise verantworten.

Beamte der Bundespolizeiinspektion Freilassing stoppten am Dienstagvormittag auf der BAB 8 Höhe Piding Nord ein Fahrzeug mit österreichischer Zulassung. Der Fahrer, ein 44-jähriger Serbe konnte sich mit seinem gültigen serbischen Reisepass sowie einem österreichischen Aufenthaltstitel ordnungsgemäß ausweisen. Bei der Abfrage der Personalien des Serben im polizeilichen Fahndungssystem stellten die Fahnder fest, dass die Staatsanwaltschaft Traunstein - Zweigstelle Rosenheim wegen Urkundenfälschung nach dem 44-Jährigen per Haftbefehl suchte.

Seine Begleiterin, die 19 jährige Tochter des 44-Jährigen, konnte den Beamten lediglich ihren Reisepass sowie einen abgelaufenen österreichischen Aufenthaltstitel vorweisen, der nicht zur Einreise nach Deutschland berechtigt.

Wegen des Verdachts der Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise sowie der versuchten unerlaubten Einreise der 19-Jährigen mussten beide zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle nach Freilassing verbracht werden.

Der Serbe konnte die verhängte Geldstrafe in Höhe von 5.840 Euro zahlen und durfte nach einer Anzeige wegen Beihilfe zur versuchten unerlaubten Einreise weiterreisen. Seiner Begleiterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Einreise wegen der versuchten unerlaubten Einreise durch die Bundespolizei verweigert und sie wurde nach Österreich zurückgewiesen.

