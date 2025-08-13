Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Arbeitsunfall in Pasing 52-jähriger DB-Mitarbeiter leicht verletzt
München (ots)
Am Dienstabend (12. August) kam es im DB-Betriebswerk Pasing zu einem Arbeitsunfall. Ein 52-jähriger Österreicher erlitt einen Stromschlag und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.
Gegen 21:30 Uhr arbeiteten im Bahnbetriebswerk Pasing ein 52-jähriger Elektroniker auf dem Dach und ein 34-Jähriger im Inneren eines Zuges. Den Strom stellte, wie Ermittlungen ergaben, der 52-Jährige selbst ab. Der österreichische Handwerker prüfte auf dem Dach des Zuges die Funktionsfähigkeit einer Klimaanlage. Dabei erlitt er einen Stromschlag mit 1.000 Volt. Sein Arbeitskollege verständigte daraufhin den Rettungsdienst. Bundespolizisten nahmen den Sachverhalt auf. Der 52-Jährige trug augenscheinlich leichte Brandverletzung an der Hand davon und wurde im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Bundespolizei von einem Unfall ohne Fremdverschulden aus; ein technisches Versagen kann nicht ausgeschlossen werden.
