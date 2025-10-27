Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Alkoholisierte Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Coesfeld (ots)

Eine 32-jährige Frau aus Coesfeld war am Sonntag (26.10.) gegen 02.25 Uhr (Sommerzeit) mit ihrem Fahrrad auf der Hansestraße unterwegs. Dabei stieß sie mit ihrem Vorderrad gegen die Bordsteinkante, stürzte und verletzte sich leicht am Kopf. Da vor Ort der Verdacht bestand, dass die Frau alkoholisiert sein könnte, führen die eingesetzten Polizeibeamten einen Alkoholtest durch. Dieser bestätige den Verdacht mit einem Ergebnis von etwa 1.6 Promille. Der 32-Jährigen wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

