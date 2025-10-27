PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/Hund beißt Passanten - Halter gesucht

Coesfeld (ots)

Von einem Hund gebissen wurde ein 43-jähriger Dülmener am Samstag (25.10.) gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Münsterstraße. Dabei wurde er leicht verletzt. Der mittelgroße, schwarz-weiße Hund unbekannter Rasse hatte sich vor von seinem Halter losgerissen. Dieser entschuldigte sich zwar bei dem 43-jährigen für den Vorfall, entfernte sich jedoch in Richtung Hochfeldstraße, als der Geschädigte die Polizei informieren wollte.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - etwa 60 Jahre alt
   - etwa 180 cm groß
   - graue Haare (Halbglatze)
   - grauer Dreitagebart
   - in Begleitung eines Mannes und einer Frau

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

