POL-COE: Senden, Am Dorn/Elektroartikel aus Lkw gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein Lkw-Fahrer verbrachte seine Ruhezeit auf dem Autohof Senden, als er am Samstag (25.10.) gegen 03.10 Uhr zwei Personen bemerkte, die sich am Anhänger seines Gespanns zu Schaffen machten. Anschließend flüchteten beide. Als er nachsah stellte er fest, dass die Unbekannten die Plane geöffnet und mehrere Kartons mit Elektroartikeln, die er geladen hatte, gestohlen hatten. Der Anhänger wurde dabei leicht beschädigt. Eine durch die Polizei eingeleitete Fahndung nach den beiden Flüchtigen verlief erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

