POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/Einbruch in unbewohntes Haus

Coesfeld (ots) - Von einem Hund gebissen wurde ein 43-jähriger Dülmener am Samstag (25.10.) gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Münsterstraße. Dabei wurde er leicht verletzt. Der mittelgroße, schwarz-weiße Hund unbekannter Rasse hatte sich vor von seinem Halter losgerissen. Dieser entschuldigte sich zwar bei dem 43-jährigen für den Vorfall, ...

