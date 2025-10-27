POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/Einbruch in unbewohntes Haus
Coesfeld (ots)
Die Terrassentür einer unbewohnten Doppelhaushälfte hebelten unbekannte Tatverdächtige zwischen Dienstag (21.10.), 16.00 Uhr und Freitag (25.10.), 15.30 Uhr auf. So gelangten sie ins Innere des Hauses, wo sie die Räume auf der Suche nach Beute durchsuchten. Es wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
