Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Peppermühl, Einbruch in Doppelhaushälfte

Coesfeld (ots)

Die Terrassentür einer Doppelhaushälfte hebelten unbekannte Täter am Dienstag (28.10.), in der Zeit von 10.30 Uhr bis 21.15 Uhr, auf und gelangten daraufhin ins Haus.

Innerhalb des Hauses durchsuchten die Täter Schränke und Kommoden in den Räumlichkeiten.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zur eventuellen Tatbeute gemacht werden.

Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren.

Falls Sie Hinweise geben können, bitten wir Sie, die Polizeiwache in Dülmen unter der Rufnummer 02594-7930 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell