Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trickdiebstahl bei Seniorin.

Lippe (ots)

Mit Täuschung verschaffte sich ein Unbekannter am Dienstagvormittag (28.10.2025) zwischen 10 und 11 Uhr Zugang zur Wohnung einer 92-Jährigen an der Rosenstraße. Er gab vor, alte Möbel ankaufen zu wollen, und entwendete unbemerkt Schmuck. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Rosenstraße gemacht haben oder von dem Mann ebenfalls kontaktiert wurden. Hinweise bitte an (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

