POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Minibagger von Baustelle gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Sonntagmittag (20.10.2025) und Dienstagmorgen (29.10.2025) entwendeten Unbekannte einen gelben Minibagger vom Typ Yanmar VIO10-2A von einer Baustelle eines Kinderspielplatzes im Waldstück nahe der Kreuzung Hamelner Straße/Pyrmonter Straße. Wer dort Verdächtiges festgestellt hat, meldet sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090.
