POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Einbruchsversuch in Lagerhalle.
Lippe (ots)
In der Nacht zu Mittwoch (28./29.10.2025), kurz vor Mitternacht, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle einer leerstehenden Fabrik an der Kükenbrucher Straße ein. Entwendet wurde nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter Telefon (05231) 6090.
