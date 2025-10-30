POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Einbruchsversuch in Lagerhalle.

Lippe (ots) - Ein 83-jähriger Lemgoer erstattete am Dienstag (29.10.2025) Strafanzeige wegen Betrugs. Zwischen Januar und Juni 2025 überwies er insgesamt 12.000 Euro an unbekannte Täter, die ihn über eine gefälschte Handelsplattform für Kryptowährung betrogen. Der Senior war auf im Internet auf die betrügerische Plattform gestoßen, auf der ihm Investitionen in ...

mehr