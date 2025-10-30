PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Extertal-Kükenbruch. Einbruchsversuch in Lagerhalle.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (28./29.10.2025), kurz vor Mitternacht, drangen zwei unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle einer leerstehenden Fabrik an der Kükenbrucher Straße ein. Entwendet wurde nichts. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise unter Telefon (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

