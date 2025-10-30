Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizeieinsatz im Kreis Lippe - Durchsuchungsmaßnahmen laufen.

Lippe (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (30.10.2025) führt die Kreispolizeibehörde Lippe gemeinsam mit der Polizei Niedersachsen Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Orten im Kreis Lippe und in Niedersachsen durch. Der Einsatz richtet sich gegen bandenmäßige Rauschgiftkriminalität. Im Kreis Lippe kann es aufgrund der laufenden Maßnahmen im Bereich Barntrup und Lügde zu erhöhter Polizeipräsenz kommen. Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten. Eine ausführliche Bilanz mit weiteren Informationen wird voraussichtlich im Laufe des Tages veröffentlicht.

