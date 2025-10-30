PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizeieinsatz im Kreis Lippe - Durchsuchungsmaßnahmen laufen.

Lippe (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen (30.10.2025) führt die Kreispolizeibehörde Lippe gemeinsam mit der Polizei Niedersachsen Durchsuchungsmaßnahmen in mehreren Orten im Kreis Lippe und in Niedersachsen durch. Der Einsatz richtet sich gegen bandenmäßige Rauschgiftkriminalität. Im Kreis Lippe kann es aufgrund der laufenden Maßnahmen im Bereich Barntrup und Lügde zu erhöhter Polizeipräsenz kommen. Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten. Eine ausführliche Bilanz mit weiteren Informationen wird voraussichtlich im Laufe des Tages veröffentlicht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren