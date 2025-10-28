Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Waddenhausen. Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall - zwei Fahrerinnen leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Montag (27.10.2025) kam es gegen 13:10 Uhr an der Kreuzung Schötmarsche Straße (B239)/Soorenheider Straße (L968) in Waddenhausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Lagenserin und eine 72-jährige Oerlinghausenerin wurden dabei leicht verletzt. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Mazda die B239 in Richtung Bad Salzuflen und überquerte nach aktuellem Stand der Ermittlungen die Kreuzung trotz Rotlicht. Dabei kollidierte sie mit dem Ford Transit der 72-Jährigen, die bei Grünlicht von der Soorenheider Straße kommend geradeaus in Richtung Waddenhauser Straße fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda auf das angrenzende Grundstück geschleudert, wobei Verkehrszeichen und ein Gartenzaun beschädigt wurden. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils etwa 10.000 Euro. Die Waddenhauser Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

