Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Horn. Alkoholisierter Radfahrer gefährdet Autofahrer im Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Am Sonntag (26.10.2025) gegen 02:15 Uhr fuhr ein 39-jähriger Mann aus Horn-Bad Meinberg unter Alkoholeinfluss mit seinem Fahrrad in falscher Fahrtrichtung durch einen Kreisverkehr und gefährdete dabei einen entgegenkommenden Autofahrer. Ein Autofahrer befuhr die Bahnhofstraße stadtauswärts, als ihm der Radfahrer im Kreisverkehr Bahnhofstraße/Hessenring frontal entgegenkam. Der Autofahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Radfahrer setzte seine Fahrt mit unsicherer Fahrweise fort. Der Autofahrer folgte dem Mann, der in die Danziger Straße abbog, dort sein Fahrrad abstellte und sich auf einem Grundstück versteckte. Die alarmierte Polizei traf den 39-Jährigen kurz darauf an. Er räumte ein, zuvor Alkohol und Cannabis konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und untersagten ihm das Führen von Fahrzeugen bis zur vollständigen Ausnüchterung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell