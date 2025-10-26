PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr kam es auf der Regenstorstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 70-jährige Radfahrer aus Lemgo war von der Bismarckstraße nach rechts in die Regenstorstraße abgebogen und hatte dabei nach Angaben einer Zeugin das für ihn geltende Rotlicht missachtet. Auf der Regenstorstraße kam es dann zu einer Berührung mit dem Pkw einer 36-jährigen Frau aus Dörentrup, die von der Hamelner Straße aus kommend, die Kreuzung in Richtung Regenstorstraße bei Grünlicht überquerte. Infolge der Berührung stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und deren Personalien durch die Polizei vor Ort noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:46

    POL-LIP: Lage - Missglücktes Überholmanöver

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen ggen 11.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Hüntruper Straße in Richtung Pivitsheider Straße. Im Bereich einer Linkskurve wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der deutlich zu früh wieder nach rechts einscherte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus und prallte mit ihrem Pkw gegen die Leitplanke. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:45

    POL-LIP: Dörentrup - Kontrolle über Pkw verloren

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstag, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Pkw Mitsubishi die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo. Noch innerorts verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Leicht verletzt wurde die Fahrzeugführerin ins Klinikum Detmold eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden. Pressekontakt: ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:44

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitag gegen 18.20 Uhr kam es zu einem "Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" an der Bahnstrecke zwischen Schieder und Lügde, etwa in Höhe der Staumauer. Ein 43-jähriger Mann aus Hessisch-Oldendorf lief mitten auf dem Gleiskörper entlang. Ein auf der Strecke befindlicher Zug wurde durch den Zugführer durch eine Notbremsung gestoppt, um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren