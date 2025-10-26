Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr kam es auf der Regenstorstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 70-jährige Radfahrer aus Lemgo war von der Bismarckstraße nach rechts in die Regenstorstraße abgebogen und hatte dabei nach Angaben einer Zeugin das für ihn geltende Rotlicht missachtet. Auf der Regenstorstraße kam es dann zu einer Berührung mit dem Pkw einer 36-jährigen Frau aus Dörentrup, die von der Hamelner Straße aus kommend, die Kreuzung in Richtung Regenstorstraße bei Grünlicht überquerte. Infolge der Berührung stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. An Pkw und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und deren Personalien durch die Polizei vor Ort noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

