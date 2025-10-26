PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Kontrolle über Pkw verloren

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Pkw Mitsubishi die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo. Noch innerorts verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Leicht verletzt wurde die Fahrzeugführerin ins Klinikum Detmold eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

