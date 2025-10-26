POL-LIP: Dörentrup - Kontrolle über Pkw verloren

Lippe (ots) - (LW) Am Freitag gegen 18.20 Uhr kam es zu einem "Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" an der Bahnstrecke zwischen Schieder und Lügde, etwa in Höhe der Staumauer. Ein 43-jähriger Mann aus Hessisch-Oldendorf lief mitten auf dem Gleiskörper entlang. Ein auf der Strecke befindlicher Zug wurde durch den Zugführer durch eine Notbremsung gestoppt, um ...

mehr