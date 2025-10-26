Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(LW) Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall eine 84-jährige Pedelecfahrerin mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Die Seniorin war mit ihrem E-Bike in Lage auf der Pottenhauser Straße in Fahrtrichtung Pottenhausen unterwegs und beabsichtigte, nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Vorschriftsmäßig zeigte sie dies durch Ausstrecken des linken Arms und Einordnen zur Fahrbahnmitte hin an. Trotzdem versuchte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Lage, die Radfahrerin noch zu überholen. Dabei kam es zur Kollison der beiden Fahrzeuge und die Seniorin stürzte auf die Fahrbahn, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

