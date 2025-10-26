Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter, in ein Haus an der Straße Steinbült einzubrechen. Sie manipulierten am Schloss der Eingangstür, konnten dieses aber offenbar nicht öffnen. Ohne Beute flüchteten sie vom Tatort. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

