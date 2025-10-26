PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter zwischen 23.00 Uhr und 03.05 Uhr gewaltsam in eine Wohnung in der Behringstraße ein. Durch Aufhebeln der Terrassentür verschafften sie sich in dem Mehrfamilienhaus Zutritt zu der Erdgeschosswohnung und zum Keller. Zumindest mit einem Fernseher und zwei E-Scootern flüchteten die Täter vom Tatort. Zeugen, denen im Bereich der Behringstraße im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
  • 24.10.2025 – 12:37

    POL-LIP: Schlangen - Oesterholz-Haustenbeck. Einbruch in Bürogebäude.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagmorgen (24.10.2025) drangen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Hermannstraße ein. Gegen 03:30 Uhr verschafften sich Täter gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Eine Tatortbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Hinweise richten Sie bitte an das ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:36

    POL-LIP: Detmold. Autofahrerin verursacht zwei Unfälle und flüchtet.

    Lippe (ots) - Am Donnerstagabend (23.10.2025) verursachte eine 68-jährige Detmolderin vermutlich unter Alkoholeinfluss zwei Verkehrsunfälle im Detmolder Stadtgebiet und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Gegen 21:10 Uhr fuhr die Seniorin zunächst im Bereich Bielefelder Straße/Hermannstraße mit ihrem Pkw in einen Busch. Ohne sich um den Schaden ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 12:35

    POL-LIP: Detmold. Ladendieb mit Cuttermesser festgenommen.

    Lippe (ots) - Am Mittwochabend (22.10.2025) gegen 19:30 Uhr versuchte ein 44-jähriger Mann im Kaufland an der Ernst-Hilker-Straße, Waren zu entwenden. Dabei führte er ein Messer mit sich. Der in Deutschland nicht sesshafte, litauische Staatsangehörige legte drei Flaschen Wodka und vier Tafeln Schokolade im Gesamtwert von etwa 53 Euro in seinen Einkaufswagen, bezahlte an der Kasse jedoch nur zwei Dosen Katzenfutter. Am ...

    mehr
