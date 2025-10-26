POL-LIP: Oerlinghausen - Fernseher entwendet
Lippe (ots)
(LW) Im Zeitraum von Freitagnacht, 02.00 Uhr bis Samstagmittag, 14.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch Aufdrücken einer Tür in den Keller eines Hauses an der Florence-Nightingale-Straße ein und entwendeten aus einem der Kellerräume einen Fernseher. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.
