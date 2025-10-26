POL-LIP: Detmold - Betrunken mit E-Scooter unterwegs
Lippe (ots)
(LW) Am frühen Samstagmorgen gegen 03.10 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Barntruper Straße ein 21-jähriger Detmolder mit seinem E-Scooter durch Polizeibeamte der Wache Detmold kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt.
Pressekontakt:
Polizei Lippe
Leitstelle
Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell