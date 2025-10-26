Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Lippe (ots)

(LW) Am Freitag gegen 18.20 Uhr kam es zu einem "Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" an der Bahnstrecke zwischen Schieder und Lügde, etwa in Höhe der Staumauer. Ein 43-jähriger Mann aus Hessisch-Oldendorf lief mitten auf dem Gleiskörper entlang. Ein auf der Strecke befindlicher Zug wurde durch den Zugführer durch eine Notbremsung gestoppt, um eine Kollision mit dem Mann zu verhindern. Als der 43-jährige von der Polizei angetroffen wurde, gab er als Grund für seinen Aufenthalt auf den Gleisen an, dass er sich verlaufen habe und bis zum nächsten Bahnhof gehen wollte. Er wurde von den Schienen verwiesen und eine Strafanzeige erstattet.

