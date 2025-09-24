Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Falscher Microsoft-Mitarbeiter betrügt Seniorin

Leichlingen (ots)

Eine 70-jährige Frau aus Leichlingen ist von einem falschen Microsoft-Mitarbeiter betrogen worden. Der unbekannte Täter gelangte durch den Betrug an einen mittleren vierstelligen Betrag vom Konto der Frau.

Gestern Vormittag erschien die Seniorin bei der Polizeiwache Burscheid. Sie gab an, am Montagabend (22.09.) eine Meldung auf ihrem PC erhalten zu haben. Darin wurde die 70-jährige Leichlingerin aufgefordert, eine Telefonnummer anzurufen. Die Frau kam der Meldung nach und sprach daraufhin mit einem Mann, der sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgab. Sie gewährte ihm Zugriff auf ihren PC und stellte später fest, dass ihre Kreditkarte und ihr Girokonto belastet worden waren in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages. Das Geld konnte die Frau nicht mehr von der Bank zurückbuchen lassen. Sie erstattete daraufhin Anzeige und ließ ihre Karten bei der Bank sperren.

Die Polizei warnt zum wiederholten Mal vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und geben Sie keine privaten Daten wie Konto- oder Kreditkartendaten an Unbekannte heraus.

Wenn Sie weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich auch gerne an unsere Expertinnen und Experten der Kriminalprävention unter der Rufnummer 02202 205-444 oder per E-Mail an gl.kriminalpraevention@polizei.nrw.de. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell