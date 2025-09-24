Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Betrüger geben sich als Handwerker aus

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (23.09.) ist die Polizei zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hagenerberg gerufen worden.

Eine Seniorin war nach eigenen Äußerungen am Vormittag von zwei unbekannten Tatverdächtigen betrogen worden. Die zwei Männer sind nach den Schilderungen der Anruferin gegen 11:00 Uhr an ihrem Haus in der Straße Hagenerberg erschienen und haben ungefragt eine Regenrinne an ihrem Haus ausgetauscht.

Für ihre Dienste verlangten sie daraufhin von der Rentnerin einen Betrag von 2.000 Euro.

Da die Dame nur über 800 Euro Bargeld verfügte, boten sie ihr an, mit ihr zu einer Bank zu fahren. Sie lehnte eine weitere Zahlung ab, woraufhin sich die Täter entfernten. Die Polizei wurde hinzugezogen und die Beamten stellten fest, dass es sich augenscheinlich um minderwertiges Material handelte, das unprofessionell installiert wurde, so dass die Funktionsfähigkeit sehr zweifelhaft ist.

Die Geschädigte beschrieb die Tatverdächtigen als Männer im Alter von circa 30 Jahren, die ihrer Meinung nach Südländer gewesen sein sollen.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Betruges aufgenommen. Wer Täterhinweise geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg.

Wenn Sie in einem ähnlichen Fall unangekündigten Besuch von vermeintlichen Handwerkern erhalten und sich nicht sicher sind, ob alles seine Richtigkeit hat, dann ziehen Sie unbedingt eine Vertrauensperson hinzu oder alarmieren Sie die Polizei. Weitergehende Beratung zu den aktuell kursierenden Betrugsmaschen, und wie Sie sich besser schützen können, erhalten Sie bei den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalprävention unter Tel. 02202 205-444. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell