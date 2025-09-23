Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisst - Wer hat Celina S. gesehen?

Bergisch Gladbach (ots)

Seit letzter Woche Dienstag (16.09.) wird die 13-jährige Celina S. aus Bergisch Gladbach vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zur Ergreifung der 13-Jährigen führten, wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Celina hat schulterlange dunkelblonde Haare, eine schlanke Statur und grün/braune Augen. Sie trägt eine Brille und hat jeweils zwei Ohrstecker an beiden Ohren. Zuletzt bekleidet war sie mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Hose, weißen Sneaker mit roter Schrift und einem schwarzen Fila-Rucksack.

Ein Foto der Vermissten ist im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/181168

Möglicherweise gibt es Bezüge nach Köln und Essen. Hinweise zum Aufenthaltsort von Celina S. nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 1 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

