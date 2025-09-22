PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Lenkrad mit Airbag entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am Sonntagnachmittag (21.09.) ist die Polizei zur Ackerstraße im Stadtteil Refrath entsandt worden, nachdem der Besitzer eines Pkw der Marke Mercedes-Benz den Notruf gewählt hatte.

Der Wagen des Anrufers stand verschlossen in der Grundstückseinfahrt eines Einfamilienhauses und soll gegen 02:00 Uhr in der Nacht noch unbeschädigt gewesen sein. Um 13:00 Uhr fiel dem Besitzer dann auf, dass offenbar eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend das Lenkrad inklusive Airbag ausgebaut und entwendet worden ist.

Der Schaden dürfte sich im unteren vierstelligen Bereich bewegen. Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug aufgenommen.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wendet sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

