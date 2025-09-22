Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Bargeld

Wermelskirchen (ots)

Bereits am Freitag (19.09.) erstattete eine 83-jährige Seniorin aus Wermelskirchen eine Anzeige wegen Betruges. Nach ihren Angaben wurde sie gegen 18:00 Uhr telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der sich als Polizeibeamter der Dienststelle an der Telegrafenstraße ausgab. Angeblich würde man zur Aufklärung eines vorangegangenen Betruges weitere Beweise sammeln. Ein Kollege würde demnach vorbeikommen, um Wertgegenstände sicherzustellen und auf Fingerabdrücke zu überprüfen.

Wenig später klingelte es tatsächlich an der Tür der Seniorin. Zwei Männer, beide ungefähr 40 Jahre alt, erkundigten sich nach ihren Wertsachen. Sie waren laut Aussagen der Wermelskirchenerin unauffällig gekleidet, hatten ein südländisches Erscheinungsbild und einen dunklen Bart. Die Seniorin händigte den vermeintlichen Polizisten daraufhin Bargeld und Schmuck aus. Anschließend entfernten sich die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Erst im Nachgang fiel der Betrug auf und die 83-Jährige erstattete Strafanzeige. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesem Vorfall und den unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell