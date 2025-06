POL-GÖ: (183/2025) Gerüchte über Fremde im Umfeld von Göttinger Schulen: Polizei ruft zu besonnenem Umgang mit den Sozialen Medien auf

Göttingen (ots) - Ebergötzen, Am Bökelern 2a Donnerstag, 29. Mai 2025, gegen 02.30 Uhr EBERGÖTZEN (ab) - Durch ein augenscheinlich aufgehebeltes Fenster sind Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen vergangener Woche (29.05.25) in eine Spielhalle in Ebergötzen (Landkreis Göttingen) eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie im Inneren die Schränke und ...

mehr