Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Diebstähle von Parfümflaschen in der Bergisch Gladbacher Innenstadt

Bergisch Gladbach (ots)

Die Mitarbeiterin einer Parfümerie in der Bergisch Gladbacher Fußgängerzone meldete am Dienstagmorgen (23.09.) gegen 08:45 Uhr einen Einbruch in die Filiale auf der Hauptstraße. Nach ihren Angaben wurde die Parfümerie am Vortag (22.09.) gegen 19:00 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen. Unbekannte Täter verschafften sich in diesem Zeitraum durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstür Zugang zur Parfümerie und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Parfümflaschen sowie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse.

Nach ersten Erkenntnissen wird der Wert der entwendeten Ware auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf. Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in einer Drogeriefiliale auf der Hauptstraße gerufen, bei dem ebenfalls Parfümflaschen entwendet wurden. Bis zum Eintreffen der Polizeibeamten wurde ein Tatverdächtiger durch das Sicherheitspersonal des Einkaufszentrums festgehalten.

Laut einer Mitarbeiterin der Drogeriefiliale beobachtete sie den 52-jährigen Bergisch Gladbacher beim Verlassen des Geschäftes, woraufhin die elektronische Warensicherung auslöste. Der Sicherheitsdienst wurde auf das Warnsignal aufmerksam und fasste den 52-Jährigen. Während einer Durchsuchung durch die Polizei konnten Parfümflaschen mit einem Wert im unteren dreistelligen Bereich bei dem Bergisch Gladbacher festgestellt werden. Zudem fanden die Beamten ein Küchenmesser, welches der Beschuldigte griffbereit in seiner Jackentasche mit sich führte.

Das Messer wurde durch die Polizei sichergestellt. Der 52-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. Ob Zusammenhänge zu dem vorangegangenen Einbruch in die Parfümerie bestehen, wird derzeit noch ermittelt. (ch)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBe Höfelmanns
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

