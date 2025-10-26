Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Missglücktes Überholmanöver

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen ggen 11.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Hüntruper Straße in Richtung Pivitsheider Straße. Im Bereich einer Linkskurve wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der deutlich zu früh wieder nach rechts einscherte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus und prallte mit ihrem Pkw gegen die Leitplanke. Der Überholer flüchtete von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Person und seiner Unfallbeteiligung zu machen. Eine Kollision zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

