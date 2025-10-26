PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Missglücktes Überholmanöver

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen ggen 11.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Hüntruper Straße in Richtung Pivitsheider Straße. Im Bereich einer Linkskurve wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der deutlich zu früh wieder nach rechts einscherte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus und prallte mit ihrem Pkw gegen die Leitplanke. Der Überholer flüchtete von der Unfallstelle ohne die erforderlichen Angaben zu seiner Person und seiner Unfallbeteiligung zu machen. Eine Kollision zwischen den Fahrzeugen fand nicht statt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:45

    POL-LIP: Dörentrup - Kontrolle über Pkw verloren

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstag, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Pkw Mitsubishi die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo. Noch innerorts verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Leicht verletzt wurde die Fahrzeugführerin ins Klinikum Detmold eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden. Pressekontakt: ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:44

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitag gegen 18.20 Uhr kam es zu einem "Gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr" an der Bahnstrecke zwischen Schieder und Lügde, etwa in Höhe der Staumauer. Ein 43-jähriger Mann aus Hessisch-Oldendorf lief mitten auf dem Gleiskörper entlang. Ein auf der Strecke befindlicher Zug wurde durch den Zugführer durch eine Notbremsung gestoppt, um ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:44

    POL-LIP: Lage - Pedelecfahrerin bei Unfall verletzt

    Lippe (ots) - (LW) Leicht verletzt wurde am Freitagnachmittag nach einem Verkehrsunfall eine 84-jährige Pedelecfahrerin mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Detmold zugeführt. Die Seniorin war mit ihrem E-Bike in Lage auf der Pottenhauser Straße in Fahrtrichtung Pottenhausen unterwegs und beabsichtigte, nach links in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Vorschriftsmäßig zeigte sie dies durch Ausstrecken des linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren