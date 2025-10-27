PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Jugendliche auf E-Scootern verfolgen und bedrohen Familie mit Kleinkindern

Lippe (ots)

Am Freitagabend (24.10.2025) gegen 19:30 Uhr wurden eine 43-jährige Frau und ihre 21-jährige Tochter aus Leopoldshöhe von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt, bedroht und beleidigt. Die beiden Frauen waren mit zwei Kleinkindern und einem Säugling auf dem Heimweg vom Kirmesfest auf dem Marktplatz. Nachdem sie eine Gruppe Jugendlicher baten, den Gehweg für den Kinderwagen freizumachen, wurden sie beschimpft. Drei Jugendliche folgten ihnen auf E-Scootern, versuchten sie und den Kinderwagen umzufahren und nach ihnen zu schlagen. Sie verfolgten die Familie bis zur Herforder Straße und bedrohten sie. Die Tatverdächtigen sind 14 bis 16 Jahre alt und circa 1,50 bis 1,80 m groß. Einer hatte blonde Haare und trug eine schwarze Mütze, die anderen beiden hatten dunkle Haare, einer davon eine Brille. Alle trugen schwarze Jacken und fuhren auf dunklen E-Scootern. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 09:47

    POL-LIP: Lemgo - Radfahrer bei Kollision mit Pkw verletzt

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr kam es auf der Regenstorstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 70-jährige Radfahrer aus Lemgo war von der Bismarckstraße nach rechts in die Regenstorstraße abgebogen und hatte dabei nach Angaben einer Zeugin das für ihn geltende Rotlicht missachtet. Auf der Regenstorstraße kam es dann zu einer Berührung mit dem Pkw einer ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:46

    POL-LIP: Lage - Missglücktes Überholmanöver

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen ggen 11.45 Uhr befuhr eine 18-jährige Frau mit ihrem VW Golf auf der Hüntruper Straße in Richtung Pivitsheider Straße. Im Bereich einer Linkskurve wurde sie von einem dunklen Pkw überholt, der deutlich zu früh wieder nach rechts einscherte. Um einen Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu vermeiden, wich die junge Frau nach rechts aus und prallte mit ihrem Pkw gegen die Leitplanke. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 09:45

    POL-LIP: Dörentrup - Kontrolle über Pkw verloren

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstag, gegen 16.45 Uhr befuhr eine 49-jährige Frau aus Leopoldshöhe mit ihrem Pkw Mitsubishi die Lemgoer Straße in Fahrtrichtung Lemgo. Noch innerorts verlor sie in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Zaun. Leicht verletzt wurde die Fahrzeugführerin ins Klinikum Detmold eingeliefert. Am Pkw entstand Sachschaden. Pressekontakt: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren