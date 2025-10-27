Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Jugendliche auf E-Scootern verfolgen und bedrohen Familie mit Kleinkindern

Lippe (ots)

Am Freitagabend (24.10.2025) gegen 19:30 Uhr wurden eine 43-jährige Frau und ihre 21-jährige Tochter aus Leopoldshöhe von drei Jugendlichen auf E-Scootern verfolgt, bedroht und beleidigt. Die beiden Frauen waren mit zwei Kleinkindern und einem Säugling auf dem Heimweg vom Kirmesfest auf dem Marktplatz. Nachdem sie eine Gruppe Jugendlicher baten, den Gehweg für den Kinderwagen freizumachen, wurden sie beschimpft. Drei Jugendliche folgten ihnen auf E-Scootern, versuchten sie und den Kinderwagen umzufahren und nach ihnen zu schlagen. Sie verfolgten die Familie bis zur Herforder Straße und bedrohten sie. Die Tatverdächtigen sind 14 bis 16 Jahre alt und circa 1,50 bis 1,80 m groß. Einer hatte blonde Haare und trug eine schwarze Mütze, die anderen beiden hatten dunkle Haare, einer davon eine Brille. Alle trugen schwarze Jacken und fuhren auf dunklen E-Scootern. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

