Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Hagen. Diebstahl hochwertiger Baugeräte aus Container.

Lippe (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (23./24.10.2025 15:45 - 7 Uhr) hebelten unbekannte Täter einen Baucontainer auf einem Rohbaugelände an der Hagenschen Straße auf und entwendeten Werkzeuge. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Container auf dem Baustellengelände. Sie entwendeten einen Hochdruckreiniger, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber sowie zwei Flexgeräte. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hagenschen Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

