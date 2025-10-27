POL-LIP: Lage-Hagen. Diebstahl hochwertiger Baugeräte aus Container.

Lippe (ots) - (LW) Am Samstagnachmittag gegen 14.55 Uhr kam es auf der Regenstorstraße zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 70-jährige Radfahrer aus Lemgo war von der Bismarckstraße nach rechts in die Regenstorstraße abgebogen und hatte dabei nach Angaben einer Zeugin das für ihn geltende Rotlicht missachtet. Auf der Regenstorstraße kam es dann zu einer Berührung mit dem Pkw einer ...

mehr