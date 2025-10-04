PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht von Fr., 03.10.25, 09h - Sa.,04.10.2025, 09h

PK Salzgitter-Bad (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am Samstag, 04.10.2025, 00.50 Uhr, wurde ein Pkw in Salzgitter-Bad, Burgundenstraße angehalten und überprüft.

Im Rahmen der Überprüfung wurde bei dem 26-jährigen Mann aus Salzgitter-Bad eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine AAK von 0,38 Promille. im weiteren Verlauf der Kontrolle wurde seitens des 26-jährigen eingeräumt, Kokain konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Urin-Vortest verlief positiv auf THC und Kokain.

Des Weiteren ist der 26-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und in den Räumlichkeiten des PK Salzgitter-Bad durchgeführt.

Bei der Durchsuchung des 26-jährigen wurde außerdem Kokain in der Innentasche seiner Jacke aufgefunden.

Gegen den 26-jährigen Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Polizei Salzgitter
Dienstschichtleiter
Telefon: 05341/ 825-0
http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter

