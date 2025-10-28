Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Kalldorf. Verkehrsunfallflucht: 13-Jähriger bei Zusammenstoß leicht verletzt - Polizei sucht weißen Honda Civic mit Sportauspuff.

Lippe (ots)

Am Freitag (24.10.2025) kam es gegen 14:15 Uhr auf dem Meyra-Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer aus Kalletal leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Junge fuhr mit seinem Mountainbike auf dem Gehweg des Meyra-Rings in Fahrtrichtung Erder. An der Einmündung Bohlenstraße stieß ein anfahrender Pkw gegen die linke Seite des Radfahrers. Der 13-Jährige stürzte und wurde verletzt. Der Fahrzeugführer fuhr nach dem Zusammenstoß zunächst auf den Parkplatz des Hauses Meyra-Ring 1. Eine Zeugin bat ihn zu warten, doch als sie wenige Minuten später zurückkehrte, hatte sich der Mann bereits in Richtung Kalldorf Mitte entfernt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen weißen Honda, vermutlich ein älteres Modell des Typs Civic, mit Sportauspuff. Das Kennzeichen begann mit LIP. Der Fahrzeugführer wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben, mit braunen, zur Seite gekämmten Haaren und normaler Statur. Das Verkehrskommissariat Lippe bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell