Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. 13-Jährige von Unbekanntem leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend (23.10.2025) wurde eine 13-jährige Lemgoerin im Bereich der Leopoldstraße von einem unbekannten Mann angegangen und verletzt. Gegen 21 Uhr hielt sich die 13-Jährige im Bereich des Netto-Marktes an der Leopoldstraße auf. Dort bemerkte sie zwei Männer, von denen einer einen Bart trug und mit Akzent sprach. Als sie sich in Richtung des nahegelegenen Kindergartens bewegte, kam plötzlich der zweite Mann auf sie zu und griff sie körperlich an. Die 13-Jährige konnte fliehen, klagte jedoch anschließend über Schmerzen. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich zur Tatzeit zwei ältere Frauen in unmittelbarer Nähe, die auf den Vorfall aufmerksam wurden.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	30 bis 40 Jahre alt -	Glatze -	abstehende Ohren -	
bekleidet mit blauer Skinny-Jeans und brauner Jacke

Das Kind begab sich mit der Mutter zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05231) 6090. Insbesondere die beiden älteren Frauen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

