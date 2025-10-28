Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Brake. Diebstahl von GPS-Empfängern und Bordcomputern aus Landmaschinen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagnachmittag (24.10.2025) gegen 15 Uhr und Montagvormittag (27.10.2025) gegen 11:50 Uhr zwei GPS-Empfänger und zwei Bordcomputer aus Landmaschinen an der Blomberger Straße in Brake. Die Täter verschafften sich Zugang zum umzäunten Firmengelände. Anschließend öffneten die Unbekannten zwei John Deere Feldhäcksler sowie zwei John Deere Traktoren und bauten die fest verbauten Geräte aus. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blomberger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

