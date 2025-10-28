PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Brake. Diebstahl von GPS-Empfängern und Bordcomputern aus Landmaschinen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitagnachmittag (24.10.2025) gegen 15 Uhr und Montagvormittag (27.10.2025) gegen 11:50 Uhr zwei GPS-Empfänger und zwei Bordcomputer aus Landmaschinen an der Blomberger Straße in Brake. Die Täter verschafften sich Zugang zum umzäunten Firmengelände. Anschließend öffneten die Unbekannten zwei John Deere Feldhäcksler sowie zwei John Deere Traktoren und bauten die fest verbauten Geräte aus. Das Kriminalkommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Blomberger Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren