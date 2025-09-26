Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit 24 Dosen auf der Flucht - Aggressiven Ladendieb gestoppt

Weilerswist (ots)

Dass Energy-Drinks Flügel verleihen sollen, nahm ein 20-jähriger Rumäne am Donnerstag (25. September, 17 Uhr) offenbar wörtlich. In einem Supermarkt an der Kölner Straße entwendete er gleich 24 Dosen. Als ihn der Ladendetektiv daraufhin ansprach, reagierte der junge Mann nicht etwa einsichtig, sondern handgreiflich: Er schubste den Ladendetektiv zunächst und griff anschließend zu ungewöhnlichem "Werkzeug".

An seinem Motorroller angekommen, baute der Dieb kurzerhand den Sitz aus und schlug damit auf den Ladendetektiv ein. Als dieser verhindern wollte, dass der Mann auf seinem Roller flieht, versuchte der Täter zudem, mit einem Schraubendreher zuzuschlagen. Der Detektiv wurde dabei verletzt. Dem 20-Jährigen gelang es zunächst, die Örtlichkeit zu verlassen.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Dieb kurze Zeit später angetroffen werden. Die polizeiliche Überprüfung brachte weitere "Überraschungen": Der Mann besitzt keine gültige Fahrerlaubnis, hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, war bereits mit ähnlichen Delikten aufgefallen und konnte keine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell