Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin nach Kollision verletzt

Weilerswist (ots)

Am Mittwoch, dem 24. September, befand sich ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist gegen 8 Uhr bereits innerhalb der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße, als eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin in diese einfuhr.

Die Jugendliche aus Weilerswist hätte aufgrund der Regelung "rechts vor links" verkehrsbedingt warten müssen. Sie bemerkte diesen Umstand zu spät. Es kam zur Kollision mit dem Pkw.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell