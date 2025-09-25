PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: E-Scooter-Fahrerin nach Kollision verletzt

Weilerswist (ots)

Am Mittwoch, dem 24. September, befand sich ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist gegen 8 Uhr bereits innerhalb der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße, als eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin in diese einfuhr.

Die Jugendliche aus Weilerswist hätte aufgrund der Regelung "rechts vor links" verkehrsbedingt warten müssen. Sie bemerkte diesen Umstand zu spät. Es kam zur Kollision mit dem Pkw.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 11:26

    POL-EU: Mit Jacke hängen geblieben

    Zülpich-Niederelvenich (ots) - Ein 80-Jähriger befuhr am Dienstag um 10 Uhr mit seinem Pedelec einen Radweg im Bereich der Landstraße 264. Damit der Euskirchener die Straße überqueren konnte, beabsichtigte er von seinem Pedelec zu steigen. Dabei blieb er mit seiner Jacke am Sattel des Pedelecs hängen und fiel auf den Boden. Er kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rückfragen von Medienvertretern ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:26

    POL-EU: Nach Verkehrsunfall Auseinandersetzung

    Kall (ots) - Am Dienstag (23. September) kam es gegen 14.45 Uhr auf der Aachener Straße im Bereich der Einmündung "Auf dem Büchel" zu einem Verkehrsunfall mit Folgen: Ein 55-jähriger Mann aus Kall befuhr die Aachener Straße, als vor ihm ein Fahrschulfahrzeug unsicher an einer Haltelinie anhielt. Der Autofahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit und wich leicht nach links aus. Ein 30-jähriger Pedelecfahrer, ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 11:25

    POL-EU: Geld aus Portemonnaie gestohlen

    Mechernich (ots) - Ein 80-jähriger Mann aus Mechernich holte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr an einem Automaten Bargeld ab und legte es in seine Geldbörse. Diese verstaute er anschließend in seinem Pkw. Später parkte er auf dem Parkplatz Gartenstraße. Ein unbekannter Mann trat an den Pkw heran. Er habe um Kleingeld gebeten, um ein Telefonat führen zu können. Dem Mann gab er eine Ein-Euro-Münze. Anschließend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren