Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: E-Scooter-Fahrerin nach Kollision verletzt
Weilerswist (ots)
Am Mittwoch, dem 24. September, befand sich ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus Weilerswist gegen 8 Uhr bereits innerhalb der Kreuzung Rheinstraße/Saarstraße, als eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin in diese einfuhr.
Die Jugendliche aus Weilerswist hätte aufgrund der Regelung "rechts vor links" verkehrsbedingt warten müssen. Sie bemerkte diesen Umstand zu spät. Es kam zur Kollision mit dem Pkw.
Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Die 15-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -
Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209
E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de
Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell