Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Mit Jacke hängen geblieben
Zülpich-Niederelvenich (ots)
Ein 80-Jähriger befuhr am Dienstag um 10 Uhr mit seinem Pedelec einen Radweg im Bereich der Landstraße 264. Damit der Euskirchener die Straße überqueren konnte, beabsichtigte er von seinem Pedelec zu steigen. Dabei blieb er mit seiner Jacke am Sattel des Pedelecs hängen und fiel auf den Boden. Er kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
