POL-EU: Mit Jacke hängen geblieben

Mechernich (ots) - Ein 80-jähriger Mann aus Mechernich holte am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr an einem Automaten Bargeld ab und legte es in seine Geldbörse. Diese verstaute er anschließend in seinem Pkw. Später parkte er auf dem Parkplatz Gartenstraße. Ein unbekannter Mann trat an den Pkw heran. Er habe um Kleingeld gebeten, um ein Telefonat führen zu können. Dem Mann gab er eine Ein-Euro-Münze. Anschließend ...

