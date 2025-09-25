Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Amphetamine statt Ampel - Randalierer sorgt für Verkehrsstörungen in der Trierer Straße

Zülpich-Weiler in der Ebene (ots)

Am Mittwochmittag (24.09.2025, 12.52 Uhr) hielt ein 42-jähriger Kölner den Verkehr in der Trierer Straße auf ungewöhnliche Weise auf Trab. Der Mann sprang wiederholt vor vorbeifahrende Fahrzeuge oder bewarf diese kurzerhand mit einer Cola-Dose. Auch ein Postbriefkasten musste unter der Gewalt des Mannes leiden und wurde beschädigt.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten sprachen dem Beschuldigten einen Platzverweis aus. Doch statt den Rückzug anzutreten, entschied sich der Mann für eine weitere riskante "Einlage" und stellte sich vor einen herannahenden Linienbus. Damit war die Fahrt endgültig vorbei: Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam und verbrachten ihn zur Polizeiwache Euskirchen.

Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Gegenstände stießen die Beamten auf eine Plastiktüte mit einer weißen Paste. Ein anschließender Drogentest bestätigte den Verdacht: sowohl der Vortest beim Beschuldigten als auch ein Test der Substanz reagierten positiv auf Amphetamine.

Gegen den 42-Jährigen wurden Anzeigen wegen Sachbeschädigung, eines Gefährdungsdelikts im Straßenverkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

