Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Nach lautstarker Ankündigung - Bundespolizei beschlagnahmt Drogen
Essen (ots)
Am 17. Oktober kontrollierten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof eine deutsche Frau, die lautstark verkündete, Drogen bei sich zu tragen.
Gegen 1:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf die 54-Jährige aufmerksam. Grund dafür war, dass sie lautstark äußerte, dass sie noch drei Ecstasy-Tabletten dabei habe. Die Beamten sahen, dass sie diese offensichtlich in der Hand trug. Als die Essenerin die Uniformierten bemerkte, versuchte sie, das kleine Tütchen in ihrer Handtasche zu verstecken.
Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten das Tütchen mit den drei Ecstasy-Tabletten und beschlagnahmten die Betäubungsmittel.
Nach erfolgter Belehrung machte die Frau von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten sie mit einem Platzverweis und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.
