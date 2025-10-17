PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn - 28-Jähriger wegen schweren Raubes festgenommen

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn - 28-Jähriger wegen schweren Raubes festgenommen
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Abend des 16. Oktober 2025 gelang der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Köln die erfolgreiche Vollstreckung eines internationalen Haftbefehls.

Ein 28-jähriger serbischer Staatsangehöriger traf aus Palma de Mallorca am Flughafen Köln/Bonn ein. Er wurde dort von drei Beamten der Polizei Köln begleitet und der Bundespolizei übergeben.

Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln zur Strafvollstreckung vor. Er war wegen schweren Raubes zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Nach der formellen Übernahme, Identitätsfeststellung und Belehrung durch die Bundespolizei wurde der Haftbefehl bestätigt. Anschließend erfolgte die Überstellung des Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach.

Mit der Vollstreckung des internationalen Haftbefehls konnte ein rechtskräftig verurteilter Straftäter dem deutschen Justizvollzug zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren