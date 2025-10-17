Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt internationalen Haftbefehl am Flughafen Köln/Bonn - 28-Jähriger wegen schweren Raubes festgenommen

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Abend des 16. Oktober 2025 gelang der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Köln die erfolgreiche Vollstreckung eines internationalen Haftbefehls.

Ein 28-jähriger serbischer Staatsangehöriger traf aus Palma de Mallorca am Flughafen Köln/Bonn ein. Er wurde dort von drei Beamten der Polizei Köln begleitet und der Bundespolizei übergeben.

Gegen den Mann lag ein internationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln zur Strafvollstreckung vor. Er war wegen schweren Raubes zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Nach der formellen Übernahme, Identitätsfeststellung und Belehrung durch die Bundespolizei wurde der Haftbefehl bestätigt. Anschließend erfolgte die Überstellung des Festgenommenen in die Justizvollzugsanstalt Rheinbach.

Mit der Vollstreckung des internationalen Haftbefehls konnte ein rechtskräftig verurteilter Straftäter dem deutschen Justizvollzug zugeführt werden.

