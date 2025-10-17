PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Springmesser bei Handgepäckkontrolle am Flughafen Köln/Bonn sicher

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am frühen Morgen des 16. Oktober 2025 stellten Luftsicherheitsassistenten bei einer Routinekontrolle am Flughafen Köln/Bonn im Handgepäck eines 43-jährigen deutschen Reisenden ein Springmesser fest.

Die hinzugezogenen Beamten der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn überprüften den Sachverhalt und stellten nach Einsichtnahme fest, dass es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit gemäß Luftsicherheitsgesetz handelt.

Eine durchgeführte fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes verlief negativ. Das Springmesser wurde sichergestellt, und der Betroffene belehrt.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seine Ausreise nach Antalya fortsetzen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass das Mitführen von Messern oder ähnlichen Gegenständen im Handgepäck grundsätzlich verboten ist. Schon der Versuch, solche Gegenstände durch die Sicherheitskontrolle zu bringen, kann zu Sicherstellungen und Ordnungswidrigkeitenverfahren führen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

