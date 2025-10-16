Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl am Flughafen Dortmund
Dortmund (ots)
Am 14. Oktober entdeckten Einsatzkräfte bei der Einreisekontrolle am Dortmunder Flughafen eine mit Europäischem Haftbefehl gesuchte männliche Person.
Gegen 14:40 Uhr landete der Flug aus Vilnius (Litauen). Bei der Grenzkontrolle überprüften die Beamten einen niederländischen Staatsangehörigen und stellten fest, dass dieser international zur Fahndung ausgeschrieben war.
Die niederländischen Behörden ließen nach dem 42-Jährigen aufgrund von Straftaten gegen Personen fahnden.
Der Gesuchte wurde festgenommen und dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Das Auslieferungsverfahren wird bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm geführt.
