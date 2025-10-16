PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Europäischen Haftbefehl am Flughafen Dortmund

Dortmund (ots)

Am 14. Oktober entdeckten Einsatzkräfte bei der Einreisekontrolle am Dortmunder Flughafen eine mit Europäischem Haftbefehl gesuchte männliche Person.

Gegen 14:40 Uhr landete der Flug aus Vilnius (Litauen). Bei der Grenzkontrolle überprüften die Beamten einen niederländischen Staatsangehörigen und stellten fest, dass dieser international zur Fahndung ausgeschrieben war.

Die niederländischen Behörden ließen nach dem 42-Jährigen aufgrund von Straftaten gegen Personen fahnden.

Der Gesuchte wurde festgenommen und dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Das Auslieferungsverfahren wird bei der Generalstaatsanwaltschaft Hamm geführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

