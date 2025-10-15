PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehle vollstreckt - Bundespolizei erfolgreich bei Grenzkontrollen

Aachen (ots)

Zwei Haftbefehle konnte die Bundespolizei Aachen im Rahmen der Grenzkontrollen in den letzten zwei Tagen vollstrecken.

Am 13.10.25 wurde gegen 23:30 Uhr ein 22-jähriger Rumäne nach der Einreise aus den Niederlanden über die BAB 4 kontrolliert. Neben einer Aufenthaltsermittlung der STA Hechingen we-gen Diebstahls wurde er auch mittels Haftbefehles gesucht. Ebenfalls die STA Hechingen hatte einen Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ausgestellt. 65 Tage Haft hätten durch die Zahlung von insgesamt 9277, - EUR abgewendet werden können. Da die Person zahlungsunfähig war, wurde sie dem Polizeigewahrsam in Aachen überstellt.

Kurze Zeit später wurde am 14.10.25 gegen 01:40 Uhr ein 32-jähriger, ungeklärter Nationalität als Reisender eines grenzübergreifenden Reisebus aus Belgien auf der BAB 44 kontrolliert. Gleich drei Haftbefehle lagen hier vor. Aus dem Jahr 2022 ein Erzwingungshaftbefehl. Dieser belief sich auf 1324, - EUR oder 18 Tage Haft wegen einer nicht bezahlten Strafe aus einem Ordnungswidrigkeitenverfahren. Da die Person eine Haftstrafe im Jahr 2024 nicht angetreten hatte, wurde er zu einem Tag Haft oder 40, - EUR Geldstrafe verurteilt. Ein dritter Haftbefehl, ebenfalls aus dem Jahr 2024, war zur Strafvollstreckung wegen des Vorenthalten/der Veruntreuung von Arbeitsentgelt ausgestellt. Hier lautete das Urteil: 30 Tage Haft oder Zahlung von 989, - EUR. Die Person wurde ebenfalls aufgrund fehlender Barmittel dem Polizeigewahrsam Aachen überstellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Aachen
PHM David Specks

Telefon: +49 (0) 241 56 837 - 1007
E-Mail: presse.ac@polizei.bund.de

X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bahnhofplatz 3
52064 Aachen

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

