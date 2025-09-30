Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall auf der Schöppinger Straße

Legden (ots)

Ihren Verletzungen erlegen ist eine 66-jährige Stadtlohnerin bei einem Verkehrsunfall in Legden. Entgegen der ersten Meldung fand der Unfall nicht in Ahaus, sondern in Legden auf der L 570 zwischen den Einmündungen K 61 und L 574 statt. Die Stadtlohnerin befuhr mit ihrem Auto die Landstraße aus Ahaus kommend in Richtung Schöppingen und beabsichtigte, einen vorausfahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie einen 16-jährigen Heeker, der mit seinem Traktor entgegenkam und stieß mit diesem frontal zusammen. Durch den Aufprall wurde die 66-Jährige tödlich verletzt. Der Heeker und der 56-jährige Lkw-Fahrer aus Gronau blieben unverletzt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L 570 für mehrere Stunden gesperrt. Die Straße ist nun wieder für den Verkehr freigegeben. Ein Unfallaufnahmeteam wurde hinzugezogen. (sb)

