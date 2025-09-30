POL-BOR: Groß-Reken - Unfallflucht begangen
Reken (ots)
Unfallort: Groß-Reken, Berge; Unfallzeit: 29.09.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Straße Berge in Groß-Reken. Auf dem Parkplatz eines Hallen- und Freibades hatte er am Montag zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr ein graues Wohnmobil der Marke Dethleffs angefahren und hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (sb)
