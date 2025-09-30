PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Unfallflucht begangen

Reken (ots)

Unfallort: Groß-Reken, Berge; Unfallzeit: 29.09.2025, zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein unbekannter Autofahrer an der Straße Berge in Groß-Reken. Auf dem Parkplatz eines Hallen- und Freibades hatte er am Montag zwischen 12.10 Uhr und 12.40 Uhr ein graues Wohnmobil der Marke Dethleffs angefahren und hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

