Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße; Unfallzeit: 29.09.2025, zwischen 15.20 Uhr und 17.10 Uhr; Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall am Montagnachmittag in Bocholt davon. Auf dem Parkplatz eines Friseursalons an der Franzstraße hatte er zuvor zwischen 15.20 Uhr und 17.10 Uhr einen grauen Mercedes GLC 200 angefahren und beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

